恒指跌60點失21000關

恒指本周3日累升1271點後，昨日輕微回吐60點，收報20991點，失守21000關，結束3連升，大市成交1482億元。以一周計，恒指累升1210點，連升3周。消息指，中國金融監管部門計劃階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，內房及物管股跑贏大市，碧桂園（2007）升近6%。



恒指昨日隨外圍高開168點後反覆向上，曾高見21282點，升230點；惟午後升幅無以為繼，曾跌190點，收報20991點，跌60點。科指收報4431點，跌63點；國指收報7143點，跌28點。以一周計，科指累漲303點；國指累升439點。阿里巴巴（9988）累升18.1%，為本周表現最佳藍籌股；東方海外（316）累跌3.8%，為本周表現最差藍籌股。

擬寬房企考核 內房物管股炒高



外電引述消息人士報道，內地監管部門將延長原定今年6月底到期的「三道紅線」試點過渡期至少6個月，意味房企將有更多時間化解債務風險。內房及物管股炒高，碧桂園飆5.9%，收報3.03元；碧桂園服務（6098）揚2.6%，收報21.95元；龍湖（960）漲1.9%，收報27.5元；旭輝（884）升2.4%，收報1.3元；萬科（2202）升1.7%，收報17.14元。



部份科網股沽壓大，阿里健康（241）挫近5%，收報6.88元，為表現最差藍籌股；美團（3690）下滑4.3%，收報182.7元；小米（1810）跌3.3%，收報11.24元；網易（9999）挫1.7%，收報124.7元。



澳門財政局公佈中央帳目資料，去年首11個月博彩稅收178.85億元澳門元，按年減少42.82%。濠賭股受壓。銀娛（027）挫3.5%，收報51.05元；金沙中國（1928）下滑2.9%，收報27元。

分析：大市短期2萬點具支持



康希諾（6185）稱公司開發的mRNA疫苗，獲得積極階段性數據，股價升4.1%，收報71.7元。再鼎醫藥（9688）公佈，指公司獲得腫瘤電場治療聯合標準療法開發和商業化治療，在內地、香港、澳門和台灣的獨家授權。股價飆31.6%，收報35.85元。



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，恒指本周累計升幅大，加上周四美股及內地A股表現不強勢，以及部份科技股回吐，故恒指昨日略微下跌整固。他續指，市場暫無壞消息，不排除港股後市仍有機會繼續向上，但恒指已連升3周，削弱了短期再次大升的可能性，預料恒指20天線約2萬點短線有支持。他又指恒指短期若不跌穿20天線關鍵位，料大跌可能性低。