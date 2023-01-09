外圍造好 通關效應推動 恒指今或上試21500

美股杜指上周五反彈逾700點，同時，恒指夜期靠穩，收報21395點，升325點，較港股收市高水403點。分析指，適逢中港兩地通關，以及外圍造好，在兩項利好消息推動下，恒指今日料會高開，甚至上試21500點水平。不過，由於港股累積升幅已很可觀，證券界建議投資者要留意高追的風險。



港股踏入2023年首周成績亮眼，恒指上周累升1210點，3周累漲1541點，上周五收市報20991點。美股杜指上周五反彈逾700點，恒指夜期表現靠穩，收報21395點，升325點，較港股收市高水403點。

分析：短線或維持尋頂形態



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，中港兩地通關、上周五美股外圍造好、以及近期成交金額回暖等利好消息帶動下，預料恒指今日有機會上試21500點，並預期恒指短線尋頂的形態或會維持不變。



郭思治續指，恒指從去年10月低位至上周累計升幅大，爆發力急，後市出現回調整固的可能性亦大，建議投資者欲高追要「扣緊安全帶」。



椽盛資本投資總監曾永堅亦表示，在基金以及機構投資者的入市推動下，港股踏入2023年後表現理想，預料恒指短線將有力突破近期高位約21400點，同時還有機會上試22000點關。

本周關注中美CPI數據出爐



展望本周市場關注焦點，包括中國、美國去年12月消費物價指數（CPI）、中國12月進出口額等重要經濟數據將陸續出爐。此外，美國聯儲局主席鮑威爾、日本央行行長黑田東彥等人，亦將在本周內進行發言，內容可能涉及未來經濟政策。



至於新股方面，粉筆（2469）、億華通（2402）、正味集團（2147）三隻新股，亦將在本周內掛牌上市。



曾永堅表示，去年12月由於受到疫情升溫的拖累，市場對內地即將公佈數據可能已不抱期待，因此預料有關數據對後市的影響不大。