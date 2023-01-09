金發局助港搶人才 與星競爭定位不同

政府提倡「搶人才、搶企業」，金發局亦要出一分力。金發局主席李律仁表示，「如果（搶人才）完全無難度，就唔使講搶」，惟並非香港不夠吸引，而是全世界都在疫後重啟中。對於香港與新加坡競爭，他認為兩地定位不同，香港金融業的發展更加全方位。



政府早前已訂立績效指標（KPI），在今年至2025年吸引最少1130間企業到港開展或擴展業務，以及每年吸引3.5萬名人才。李律仁指出，宣傳是金發局一個好重要的職能，其KPI較為現實，就是有多少人，帶多少就業機會及資金來港。他坦言，全世界都在重啟中，很多公司並非採取在經濟蓬勃時期的擴充方式，當要去搶人才及招商時，便要「落多幾分牙力」及預期對方心底裏都有算盤「計緊（盤數）」，又指「有時真係要到考真功夫時，先睇得出你有幾叻」。

新加坡走金服路線



李律仁表示，現時感受到國際金融機構在港的部署更正面及具擴充性，尤其是中小型機構，但目前全球經濟充滿挑戰及不確定性，故其擴充方式會較為小心，與順景時不同，但正因如此，證明香港是有吸引力。他續指，香港有工作機會，而不同行業有不同生態，不可以一本通書看到老。



香港與新加坡競爭方面，他認為對比香港人，新加坡的有識之士更清楚「新加坡可以爭到乜、爭唔到乜」，反而港人好敏感，有時態度可從容一些，因為香港是國際金融中心，作為國際金融中心需要市場，不止是賣服務。中國、韓國及日本等亞洲經濟體鄰近香港，而香港的股市及私募基金量均較新加坡多數倍。



他讚揚新加坡的有識之士「非常叻」，新加坡集中做服務，行國際金融服務中心的路線，即是不會發展IPO（首次公開發行），亦不會主力發展私募基金，而是集中做家族辦公室，在該環節上與香港的競爭較大。他強調，新加坡從來不走一條全方位的金融發展道路，而香港則是全方位與國際競爭。