科網領漲恒指彈396點 越21000關創半年新高

美股上周五造好，港股在中港澳通關的首個交易日高開304點後，升幅曾擴大近500點，報21470點，收復兩萬一關並創逾6個月高位，收報21388點，升396點。阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團發生主要股東投票結構變化，市場憧憬螞蟻重組將完成，阿里巴巴表現一枝獨秀，飆升逾8%，為表現最佳藍籌股。



恒指全日企穩兩萬一關樓上收市，收報21388點，升396點，大市成交1564億元。科指收報4570點，升139點；國指收報7286點，升142點。

阿里飆逾8%冠藍籌



科網股領升大市。阿里巴巴創辦人馬雲放棄螞蟻集團控制權，阿里巴巴漲8.66%，收報110.4元；旗下阿里健康（241）飆7.7%，收報7.41元；騰訊（700）升3.6%，收報362元；網易（9999）收購加拿大遊戲開發商，股價升2.6%，收報127.9元；內媒報道，近日小米影業有人事變動，雷軍已退出董事長職務、洪鋒退出董事職務，小米（1810）揚7.6%，收報12.1元。



澳門將新冠感染定為風土病，同時調整入境防疫措施；加上澳門媒體引述澳門酒店旅業業界人士報道，業界對春節檔期有信心，預計入住率有8至9成。濠賭股跑出，金沙中國（1928）揚3.7%，收報28元；美高梅中國（2282）升3.1%，收報10.5元；澳博（880）漲3.4%，收報4.84元；銀娛（027）走高4.2%，收報53.2元；永利澳門（1128）彈高4.7%，收報9.61元。



金價創近8個月新高，黃金股造好。紫金（2899）升10.2%，收報12.5元；招金（1818）揚7.5%，收報9.66元；山東黃金（1787）漲5.2%，收報15.8元。

分析料基金將加持港股倉位



光銀國際董事總經理林樵基表示，港股目前估值吸引，加上去年低位時，不少基金沽貨離場，現時兩地通關，帶動港股氣氛轉好，料基金將加持港股倉位，資金入場將利好後市表現，預料恒指短期將維持反覆向上趨勢，21000點料有支持。