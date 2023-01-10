股神再大手減持比亞迪

據權益披露顯示，股神巴菲特旗下的巴郡再度減持比亞迪（1211），上周二（3日）於場內以每股平均價191.44元，減持105.8萬股H股，套現2.03億元。於減持後巴郡對比亞迪H股持股量由14.06%，降至13.97%，由於其持股量變幅跨越整數百分比，再度觸發披露規定。



巴郡對上一次申報減持比亞迪為上月8日，當時減持後持股14.95%，即巴郡於2022年12月9日至2023年1月3日期間，累計出售1079.05萬股比亞迪，持股量下降0.98個百分點。以巴郡上周二平均沽貨價191.44元計，料共套現20.7億元。

一個月沽逾千萬股



自去年8月以來，巴菲特持續減持持貨14年的比亞迪，持股比例已由最初的20.04%降至13.97%，累計沽出手上近三分之一的股份。



比亞迪股價昨日逆市受壓，收跌0.49%，報201.4元。