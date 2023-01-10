股神再大手減持比亞迪

巴郡對上一次申報減持比亞迪為上月8日，當時減持後持股14.95%，即巴郡於2022年12月9日至2023年1月3日期間，累計出售1079.05萬股比亞迪，持股量下降0.98個百分點。以巴郡上周二平均沽貨價191.44元計，料共套現20.7億元。
一個月沽逾千萬股
自去年8月以來，巴菲特持續減持持貨14年的比亞迪，持股比例已由最初的20.04%降至13.97%，累計沽出手上近三分之一的股份。
比亞迪股價昨日逆市受壓，收跌0.49%，報201.4元。
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2023-01-10
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2023-01-10
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2023-01-10
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2023-01-10
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2023-01-10
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2023-01-10
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