外圍偏軟恒指回吐56點 賭股逆市彈金沙升半成

美國聯儲局官員再「放鷹」，隔晚美股三大指數先升後回，恒指隨外圍低開17點後反覆向下，最終收報21331點，微跌56點，大市成交金額1313億元。澳門通關後中港兩地旅客倍增，再推船票優惠谷客，帶動濠賭股造好，其中金沙中國（1928）逆市飆近5%，創52周高位。



通關後入境澳門的內地及香港旅客倍增，澳門本周五起向香港居民推出「買去程送回程」的交通優惠，濠賭股逆市續強。金沙中國揚4.8%，收報29.35元；美高梅中國（2282）升3.6%，收報10.88元；澳博（880）漲3.1%，收報4.99元；永利澳門（1128）彈高3.9%，收報9.98元；新濠國際發展（200）升6.1%，收報10.52元。

車股向好 吉利揚6%冠藍籌



科網股個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.8%，收報109.5元；騰訊（700）升0.1%，收報362.4元；嗶哩嗶哩（9626）計劃發行ADS，集資4.09億美元，股價挫4.3%，收報214.4元，為表現最差科指成份股。



電動車巨頭特斯拉股價隔晚回升，港股電動車股亦向好。吉利汽車（175）揚6%，收報12.36元，為表現最佳藍籌股；比亞迪（1211）走高2.9%，收報207.2元；「蔚小理」包辦表現最佳科指成份股前三甲，理想汽車（2015）彈高6.8%，收報88.55元；蔚來（9866）漲6.2%，收報86.05元；小鵬（9868）升4.4%，收報40.65元。



市場關注內房即將到期的債務問題，部份內房股續弱，外電引述知情人士稱，碧桂園（2007）已就1月到期的美元債本息籌措好資金，惟股價仍挫2.7%，收報2.9元；龍湖（960）下滑近3%，收報26.05元。

分析：市場觀望通脹數據



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，因市場憂慮港股近期累計升幅過大，昨日微跌屬正常回調；從技術層面而言，恒指20300至20400點料有支持。他續指，市場一直關注外部通脹情況，假設相關通脹數據符合市場預期，對股市或有支持。