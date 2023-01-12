騰訊阿里齊漲撐市 恒指升104點成交增

美國聯儲局主席講話未有放鷹，隔晚美股高收，恒指隨外圍高開132點後反覆向上，高見21686點，升355點，創逾半年高位，惟內地A股午後回軟，恒指升勢回順，收報21436點，升104點，成交金額增至1658億元。騰訊（700）和阿里巴巴（9988）齊升逾3%力撐大市，合共為恒指貢獻118點。



科網股個別發展，據報杭州市政府與阿里巴巴簽定合作協議，表示將堅定不移支持該企業發展，阿里巴巴揚3.1%，收報112.9元；旗下阿里健康（241）則跌2.61%，收報7.47元；騰訊漲3.15%，收報373.8元；美團（3690）跌2.52%，收報174元；京東（9618）下滑1.36%，收報246.6元；小米（1810）跌2%，收報11.74元。

中資餐飲股捱沽



內地動力煤價造好，煤炭股走強。中國神華（1088）走高4.73%，收報24.35元，為表現最佳藍籌股；兗礦能源（1171）揚8.98%，收報26.1元；中煤能煤（1898）漲4.79%，收報6.56元。



中資餐飲股逆市捱沽，海底撈（6862）下降5.82%，收報22.65元，為表現最差藍籌股；九毛九（9922）挫5.24%，收報21.7元；周黑鴨（1458）瀉22.95%，收報4.5元。



其他焦點股方面，醫思健康（2138）公布，向年滿18歲的赴港旅客提供復必泰二價疫苗，股價升5.54%，收報9.72元。雅居樂（3383）擬先舊後新折讓近13.5%配股，股價挫6.92%，收報2.42元。縱橫遊（8069）遭股東縱橫遊投資出售7000萬股股份，股價跌3.64%，收報0.159元。

雅居樂折讓配股挫7%



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，昨日大市先升後回順，主要由於近期升幅龐大，現正處於技術回調。他續指，相信港股中線向上趨勢未改，不過大市或於高位有獲利回吐壓力，料短線上望21800至22000點有阻力。