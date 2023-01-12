香港寬頻網購平台HOME+3月停運

由香港寬頻（1310）牽頭成立的的網購平台「HOME+」開業僅2年多結業，宣佈將於3月3日結束營運，網站最後接受定單時間為1月18日下午3時。根據HOME+發給會員電郵顯示，該平台在1月10日晚上9時起停止新會員登記，並預告在1月18日下午3時起，所有會員積分將告失效，該平台會透過電郵通知相關會員剩餘積分的退款處理安排。

未用現金券可退款



至於電子現金券，該平台指已於1月10日晚上9時起停止接受HOME+電子優惠券及電子現金券，該公司及合作夥伴會透過電郵或其他通訊方式通知個別會員，有關1月10日或以後到期而尚未使用的有效HOME+電子優惠券及電子現金券處理安排。至於在HOME+獲得尚未使用並仍有效的HOME+電子現金券，可選擇以支票形式退款，又或以鴻福堂電子現金券或大昌食品實體現金券作替代。