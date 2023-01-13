里昂風水指數出爐 料恒指兔年反覆升

農曆新年將至，中信里昂發表一年一度的風水指數，預料兔年全年恒指將錄得升幅，但當中隱藏波動。風水指數估計，恒指將於3月短暫回調後再升到6月，其後反覆下跌，於8月8日至9月7日期間見全年低位，至11月迎來一波大反彈，並於兔年尾段回順。



身為執杖官的中信里昂中小市值股票研究分析師陳守理表示，今年整體五行缺金，而金幣代表股市，所以認為整體恒指會較為動盪，預計年尾不會大升。他解釋，今年水兔年的八字圖「多火及木」，正所謂木生火，所以火勢較以往更加猛烈，但屬好事，因本身恒指是「土雞」，其五行缺火有助平衡。

雞兔相沖須小心



風水指數指出，命格屬土雞的恒生指數，由於雞兔相沖，雞在兔年往往需要格外小心，預計兔子會滿地亂跳，但到晚上就會回到狹小安逸的兔籠中，「如果你打算隨波逐流，那麼要多準備點錢，並扣緊安全帶」。陳守理估計，恒指於2月開始會小漲，3月稍為回調，夏天前有不俗升浪，下半年開始會先跌兩次，11月會有較大的升幅，年尾稍為回落。不過，今年不會出現「大插水」的情況，從風水角度來看，今年恒指表現不會較去年差，火有利平穩，預期恒指會呈上落格局。



行業方面，身為占卜師徒弟的中信里昂綜合企業及博彩分析師劉雨寒表示，今年五行「火」多，與火相關的行業，如石油、天然氣、科技等都會有更好的表現；而醫療健康等與木相關的行業今年的表現都好，主要於第一季及第四季表現較佳。

看好石油科技等「火」股



風水指數運程預測指，火屬性行業，如石油、天然氣和科技等今年運勢最旺，最佳時期是春末時節。木屬性行業運勢也不錯，包括醫療、教育等，高點出現在早春、晚秋和冬季；土屬性房地產、建築業和水屬性旅遊、酒店業可能表現平平。