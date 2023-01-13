迅銷首季少賺9% 料全年純利跌16%

UNIQLO母企迅銷（6288）公佈截至2022年11月底止第一季度業績，錄得純利850億日圓（約50.41億港元），按年減少9.1%。期內，綜合收益總額為7163億日圓（約424.83億港元），按年增長14.2%；經營溢利總額為1170億日圓（約69.39億港元），按年下降2%，主要是由於UNIQLO於中國的業績受疫情制影響，溢利大幅減少所致。

內地247門店曾臨時歇業



海外UNIQLO事業分部期內收益總額為3578億日圓（約212.21億港元），按年增長19.4%；經營溢利總額為572億日圓（約33.92億港元），按年降4.4%。其中，UNIQLO於大中華地區及日本錄得溢利下降，香港及台灣市場則因例年銷售旺季的11月中氣溫較往年溫暖，錄得收益下降及經營溢利大幅下降。中國受疫情限制影響，一度曾有247間門店臨時歇業，使收益及溢利雙雙錄得大幅下降。



GU事業分部收益為793億日圓（約47.03億港元），按年增長13.6%，經營溢利為106億日圓（約6.29億港元），按年增長19.3%。

GU分部經營溢利升兩成



迅銷預料2023財年全年純利將為2300億日圓（約136.41億港元），按年下降15.9%。每股股息將為230日圓（約13.64港元），其中包括中期息115日圓（約6.82港元）及末期息115日圓。



綜合收益總額預料將為2.65萬億日圓（約1600億港元），按年增長15.2%；綜合經營溢利總額將為3500億日圓（約207.58億港元），按年增長17.7%。大中華地區因中國業績表現不振，預計將錄得收益及溢利雙雙大幅下降，低於預期。