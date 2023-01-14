A股帶動恒指漲224點連升4周

美國上月CPI符合市場預期，並時隔兩年半首次按月錄得下滑，美股三大指數隔晚造好。恒指昨日高開91點後，曾掉頭向下，及後A股走高帶動港股收復失地，升市224點報21738點，大市成交額較上個交易日跌近17%至1330億元。恒指一周累漲747點，連升4周。科指收報4554點，揚67點，全周累升123點，連升3周；國指收報7391點，升79點，全周累漲247點，亦連升4周。



英國《金融時報》引述知情人士指，中央擬以「黃金股」方式入股阿里巴巴（9988）和騰訊（700）旗下子公司，以加強控制能力。科網巨頭未有受消息影響，錄得輕微升幅，騰訊升2%，收報371.4元；阿里漲1.7%，收報112.7元；網易（9999）上揚4.7%，收報136.9元；小米（1810）升1.5%，收報11.96元；京東（9618）微升0.3%，報248.2元。不過，美團（3690）繼續跟甩大隊，收挫1%，報171.2元，連跌6個交易日。

內房「三線四檔」規則將完善



內地官媒新華社引述消息報道，有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，將於近期推動盡快落地，並將完善針對30間試點房企的「三線四檔」規則，未透露具體房企名單。個別內房股走高，融信中國（3301）收報1.1元，升5.8%；正榮地產（6158）報0.42元，漲3.7%；SOHO中國（410）報1.47元，揚3.5%；碧桂園（2007）報2.91元，升2.1%。



油價向上，倫敦布蘭特期油收報每桶84.03美元，升1.7%，連升4日；紐約期油收報每桶78.39美元，升約1.3%，連升6個交易日，加上大摩睇好今年油價，「三桶油」造好，中石油（857）漲2.1%，報3.83元；中海油（883）收升近1.2%，報10.46元；中石化（386）升1%，報3.99元。



滙控（005）造好，昨日貢獻恒指44點，該股收升2.6%，報55.5元；另外，騰訊及阿里分別貢獻38點及34點。藥明生物（2269）為昨日表現最好的藍籌股，飆6.4%，收報72.6元；而信義光能（968）表現則最差，下挫4.4%，收報9.79元。

分析：大市21000有支持



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，目前港股主要受內地通關、經濟復甦影響，惟零售、科網及旅遊股等復常概念股開始回調。他提及，A股昨日的溫和升幅對港股有少許幫助，但內地的春節概念強，相信內地投資者會提早鎖定利潤，故未來推動港股上升有限。



李澤銘預計，港股下周表現會偏淡、波幅會更窄，以及成交額會進一步萎縮，支持位為21000點，阻力位為22000點。