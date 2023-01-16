外圍向好 港股今或高開 恒指短線有望上試22300

上周五美股3大指數及恒指夜期靠穩，有分析指外圍向好，預料恒指今日高開機會大，但港股近期累計升幅大，恒指走勢有可能先升後回，短期有機會上望22000點，亦不排除下試21500點的可能性。另有分析指出，港股有機會持續尋頂，後市有望上試22000至22300點。



恒指上周五表現不俗，收報21738點，升224點，上周全周累升747點，並連升4周。恒指夜期升78點，報21860點，較港股收市高水121點；港股美國預託證券（ADR）亦普遍上升，滙控ADR升逾2%，阿里巴巴ADR亦漲逾1%。

恒指夜期高水121點

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，上周五美股及恒指夜期向好，港股今日高開的可能性大。整體表現方面，由於恒指累計升幅大，以及新年假期即將到來，投資者可能會提前鎖定利潤，故預料港股本周走勢有機會先升後回，即上望22000點，下試約21500點。



香港股票分析師協會副主席郭思治則指出，恒指近期跑贏20天等平均線，以及港股沽壓不大，預期恒指短線有望上試22000至22300點。



中港兩地通關繼續穩步推進，廣深港高鐵香港段昨日已重開。溫傑表示，預料本地零售及餐飲等復甦股短線大升的機會較小，因為現時該板塊日前已出現回吐，可能意味投資者不再追逐該板塊股份，加上該板塊累計升幅已透支通關利好的消息面。郭思治亦指出，復甦股已炒作多時，該板塊後市要觀望假期後旅客來港的情況。

復甦股短期恐難大升



展望本周，中國去年第四季GDP、有「三頭馬車」之稱的固投、消費及工業數據、美國12月PPI、核心零售銷售等重磅經濟數據將相繼出爐。歐洲央行行長拉加德，以及美國聯儲局多個官員將在本周內進行發言，內容可能涉及未來經濟政策。新股方面，望塵科技（2458）、百果園集團（2411）、樂華娛樂（2306）等8隻新股將在本周掛牌上市。