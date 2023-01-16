電子錢包早被註冊 重用手機號碼難開戶

隨著社會發展及人口增加，手機號碼資源變得稀缺，不少市民正翻用「二手」號碼，惟以重用號碼登記開立電子錢包戶口，隨時有阻滯，因若該號碼已有用戶登記電子錢包但又未取消戶口，新用戶或需提交手機號碼證明，甚至無法開戶，惟視乎電子錢包營運商而定。



金管局表示，去年接獲10宗這類無法開戶投訴，將留意市場發展，適時檢視和更新監管指引。



AlipayHK表示，如新用戶註冊時顯示手機號碼已被註冊，可能新用戶正使用循環再用（二手）手機號碼，而該號碼被前用戶註冊。為確保帳戶安全，原有帳戶註銷前，暫不支援使用同一個手機號碼建立新帳戶。該機構收到新用戶查詢後，會嘗試與前用戶聯繫及要求其註銷帳戶或更改註冊號碼，但不保證能成功與前用戶取得聯繫。如成功註銷原有帳戶或更改註冊號碼後，該循環號碼會被釋放，新用戶可隨時使用該手機號碼註冊一個新AlipayHK帳戶。

或需聯絡前用戶註銷



WeChat Pay HK則指，支持新用戶使用重用手機號碼註冊全新帳戶。若用戶希望使用餘額派利是、跨境匯款等服務，則要完善相關資料，此過程需驗證並綁定手機號碼。成功綁定後，若該手機號碼曾綁定於其他WeChat Pay HK帳戶，則該號碼在其他帳戶的綁定關係將自動解除，同時舊帳戶也會收到重新綁定手機號碼的提醒。



滙豐旗下的PayMe，該行發言人稱，PayMe會按既定程序，要求客戶證明他們為該號碼的現有用戶，並取得前用戶同意後，方容許重用號碼登記新PayMe帳戶。惟據了解，即使PayMe未能聯絡舊用戶，又或舊用戶全無回應，只要十多日期限過後，新用戶若能提供手機號碼證明，經過核實程序後，亦能以重用手機號碼開戶。



BoC Pay屬中銀香港（2388）旗下的手機支付平台，該行指客戶註冊使用BoC Pay時，手機號碼是其中一項用作身份認證的資料，客戶完成一次性短信驗證碼及其他個人資料身份認證後，即可使用BoC Pay。



金管局指，會繼續留意市場發展和因應有關風險等，適時檢視和更新監管指引。