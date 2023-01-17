科網累市美團挫逾3% 港股好淡爭持微升8點

上周五美股及恒指夜期靠穩，港股周一高開80點後，曾高見21947點，升209點，再創逾半年高位。惟其後科網股累市，美團（3690）跌逾3%，一股拖累恒指42點。恒指更由升轉跌，低見21572點。最終恒指全日收報21746點，升8點或0.04%；科指跑輸大市，跌48點或1.06%，收報4506點；國指收報7350點，跌40點或0.55%。大市成交1407億元。



科網股普遍向下，聯想（992）下滑3.96%，收報6.07元，為表現最差藍籌股；美團挫3.27%，收報165.6元；京東（9618）跌1.77 %，收報243.8元；快手（1024）跌3.9%，收報71.5元；騰訊（700）下滑0.32%，收報370.2元；惟阿里巴巴（9988）升0.62%，收報113.4元。

加密幣概念股炒上



比特幣上周反彈約22%，升穿21000美元大關，港股加密貨幣概念股齊升，新火科技控股（1611）升3.44%，收報3.01元；美圖公司（1357）揚27.7%，收報1.89元；BC科技（863）走高9.76%，收報3.6元；虛擬貨幣相關ETF亦向好，FA南方比特幣（3066）升11.95%，收報9.555元；FA三星比特（3135）漲12.07%，收報9.38元。



醫藥股走強，其中藥明生物（2269）揚1.79%，收報73.9元；朗生醫藥（503）發盈喜，預料去年純利約810萬美元，按年增近8倍，朗生醫藥飆23.81%，收報1.82元。



另外，內媒報道，新東方在線（1797）旗下東方甄選澄清，被選為央視網絡春晚合作方，並非央視春晚，新東方股價跌6.63%，收報64.75元。

專家：倘成交縮或失守21000



獨立股評人聶振邦表示，港股昨僅升8點，升幅接近無，可能由於自去年11月以來恒指表現強勢，累計升幅大；臨近新春假期，大市交投較上周略有回落。周一大市成交大概約1400億元，屬健康狀況，若本周內大市成交保持1200億至1500億元，恒指或將在21500點至22000點區間上落。不過，假設大市成交縮至1200億元以下，恒指兩萬一關口則有機會失守。