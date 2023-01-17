特步看好新春銷情 料全年銷售雙位增

特步（1368）首席財務官楊鷺彬表示，相比於去年農曆新年前期，成人及兒童產品已有20%流水增長，兒童方面更是創單日新高。楊認為，依照近幾日銷售情況來看，有信心成人產品亦創單日新高，因此他對於整個農曆新年銷售保持樂觀。他續指，若今年疫情可控，以及消費信心回彈，料全年零售流水增長在20%至30%或以上，而銷售亦錄得雙位數增長。



楊鷺彬分析，由於上半年主要清庫存，因此業績增長主要集中在下半年。他預計今年開店數目為300間，童裝生意增長會快於成人運動服飾。不過庫存方面短期內有一定的壓力，楊鷺彬相信於今年6月前，可以恢復正常水平。

望庫存年中復常



特步投資者關係及可持續發展總監黃菀瑜說，由於2022年第四季疫情嚴峻，零售銷售增長按年錄得高單位數下跌，其中12月份下跌比較嚴重，零售折扣水平約七折。她續指，1月至今特步主品牌門店運作已恢復正常，並且錄得不錯增長，相比於去年同期有20%以上增長。