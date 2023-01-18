內地去年GDP勝預期 港股仍挫169點成交縮

中國去年全年及第四季GDP均勝預期，惟港股周二反覆向下，一度低見21417點，跌329點，恒指尾市跌幅收窄，收報21577點，跌169點，結束4連升，成交金額減至1267億元。科指收報4500點，跌6點；國指收報7314點，跌36點。



科網股表現不一，美團（3690）跌0.48%，收報164.8元；京東（9618）跌1.72%，收報239.6元；騰訊（700）升0.97%，收報373.8元；傳阿里巴巴（9988）獲GME主席Ryan Cohen入股，股價漲0.97%，收報114.5元。另外，藥明生物（2269）遭大股東折讓3.9%減持5600萬股，套現39.8億元，股價大跌6.09%，收報69.4元，為表現最差藍籌股。

藥明折讓配股插6.1%



花旗發表研究報告指，數據顯示澳門於本月首15日日均賭收約3.14億澳門元，高於首8日日均收益水平約20%，並將澳門1月賭收預測由40億上調至80億澳門元，惟濠賭股沽壓大。金沙中國（1928）下滑2.78%，收報27.95元；美高梅中國（2282）跌4.54%，收報10.1元；澳博（880）挫2.3%，收報4.68元；銀娛（027）跌2.22%，收報52.95元；永利澳門（1128）下降3.83%，收報9.29元。



首掛新股表現兩極分化，潤華服務（2455）瀉25.88%，收報1.26元，每手蝕880元；昇能集團（2459）升11.25%，收報1.78元，每手賺360元。

潤華服務首掛瀉26%



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，中國去年GDP雖僅按年增長3%，但依舊勝預期，料不是影響周二大市向下主要原因。他認為港股昨日回調屬正常短線整固，因踏入2023年以來，恒指累計升幅明顯，加上現時臨近新年假期，大市成交回落。他續指，為修復技術走勢，預期農曆年前後恒指有機會維持調整，短期20300點料有支持。