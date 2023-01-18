恒大提債務重組方案 擬分期還款及債轉股

外電引述知情人士透露，中國恒大（3333）與債權人在討論境外債務重組計劃，並提出兩個境外債重組選項，包括分期償還本金以及債轉股。集團將徵求主要債權人的反饋意見，方案條款可能仍會調整。



知情人士表示，第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低為2%左右；第二個選項包括債轉股，通過新發行可轉債等混合型證券，將一部份債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車（708）和恒大物業（6666）股份；剩餘債務通過分期支付展期，票面利率介乎6%至7%左右。

還款期或長達12年



消息指，今次是中國恒大首次被披露重組計劃細節。恒大是全球負債最高的開發商，其債務重組規模或將創下中國企業之最，而其美元債存續規模約有166億美元。