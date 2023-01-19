新年將至節日氣氛濃 恒指反覆回升100點

農曆新年將至，港股走勢反覆缺乏動力。恒指低開62點後，一度下跌155點，低見21422點，其後止跌回升，高見21691點，收報21678點，升100點；國指收報7340點，升26點；科指升24點，收報4524點，成交金額升至1278億元。



國家新聞出版署1月共審批88款國產網絡遊戲，相關遊戲股造好，其中網易（9999）「超凡先鋒」及騰訊（700）「元夢之星」獲內地發版號，分別漲6.5%及1.7%，收報142.3元及380元，其中網易為全日表現最好藍籌股；部份遊戲股終止兩連跌，心動公司（2400）及祖龍娛樂（9990）彈8.1%及6%，分別收報26元及4.24元；金山軟件（3888）漲2.3%，收報28.45元。

網易遊戲獲批飆6.5%



大型科技股普遍下跌，百度（9888）跌2.7%，收報128.6元；京東（9618）跌1.8%，收報235.4元；美團（3690）微跌0.7%，收報163.6元；阿里巴巴（9988）微挫0.3%，收報114.1元。



澳門通關逾一周，單日旅客入境數量創疫情以來新高，料春節黃金周的日均旅客量4.7萬人次，加上花旗上調1月賭收預期，濠賭股上揚。銀河娛樂（027）升3.7%，收報54.9元；金沙中國（1928）彈3.8%，收報29元；新濠國際（200）揚4.3%，收報10.58元；美高梅中國（2282）漲2.8%，收報10.38元；澳博（880）漲3%，收報4.82元。

北水今暫停乏力上攻



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，昨日港股走勢缺乏向上動力，不過短期經濟數據較預期好，加上美元見頂回落，為全球資本市場帶來信心。他指，由於春節將至，北水今日起將暫停，市場保持觀望態度屬於合理範圍，料恒指在農曆新年前無法突破22000點阻力位，不過料春節後很大機會出現「開門紅」，目標為22500點水平。