外圍偏軟恒指低收27點 北水收爐成交不足千億

美股杜指隔晚挫逾600點，港股昨日隨外圍低開225點後，曾低見21383點。內地A股反覆靠穩，恒指跌幅收窄，全日收報21650點，跌27點。國指收報7312點，跌27點；科指收報4449點，跌74點。北水收爐，大市成交減少至925億元，為今年以來最淡靜。



科網股普遍沽壓大，快手（1024）遭控股股東減持5471萬股公司B類股份，套現近38億元，股價大跌6%，收報68.15元，為表現最差科指成份股；美團（3690）再跌2.1%，收報160.2元，錄十連跌；京東（9618）挫1.5%，收報231.8元；嗶哩嗶哩（9626）跌3.1%，收報202.8元。

遭控股股東減持 快手跌6%



內房及物管股逆市向好。龍湖（960）揚3.5%，收報24.9元；融創服務（1516）升5.1%，收報3.94元。招商局置地（978）以現金代價2.61億元人民幣，收購碧桂園（2007）旗下南京盛香園18%股權；同時，嘉士利集團（1285）亦以1.2億元收購碧桂園一幢物業，碧桂園彈高4.9%，收報2.78元；同系碧桂園服務（6098）走高6.6%，收報20.3元。



特首李家超宣佈，1月30日起撤銷向感染者發出隔離令，本地零售股造好。莎莎（178）飆5.2%，收報2.04元；周生生（116）漲2.7%，收報11.64元；六福（590）升1.7%，收報27.2元。



樂華娛樂（2306）首掛，收報6.03元，比招股價4.08元高47.8%，不計手續費一手賺5850元，成交2.99億元。

樂華娛樂首掛飆48%



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，恒指昨日低開低走，可能由於美國聯儲局官員「放鷹」，拖累美股杜指隔晚跌逾600點，影響港股氣氛，加上臨近春節假期，市況淡靜。不過，內地A股向上，帶動恒指表現反覆靠穩。他續指現時大市氣氛好、入市資金亦足，若假期期間無發生重大負面事件，假期後有機會上試22000點。