港股重上22000收爐 虎年累挫1758點

港股來到虎年最後一個交易日，雖北水從周四起暫停交易，加上隔晚美股三大指數齊跌，惟恒指在科網股帶動下反覆向上，曾創逾6個月高位，收市企穩22000點大關，報22044點，升393點或1.82%。全日高低波幅有297點，大市成交額951億元。恒指一周累漲306點或1.4%，連升5周。港股於虎年共跌1758點，或7.4%。



恒指周五高開161點，報21812點，其後反覆向下，低見21754點。午後恒指升穿22000點，最高見22051點，終收報22044點，升393點或1.82%。科指收報4568點，揚118點或2.7%；國指收報7483點，升170點或2.3%。以全周計，恒指累漲306點；科指累升14點，連升4周；國指累升92點，連升5周。

科網股帶動收升393點



有傳阿里巴巴（9988）創始人馬雲現身香港，市場再次聚焦旗下螞蟻集團整改出現突破，該股升3.7%，收報116.3元；其餘大型科網股亦造好，帶動大市上揚，美團（3690）彈5%，收報168.1元；騰訊（700）揚2.4%，收報391.8元 ；小米（1810） 升2.4%，收報11.86元；京東（9618）彈3%，收報238.8元 ；快手（1024）漲2.9%，收報70.1元 ；百度（9888）升4.9%，收報131.2元。



中石油（857）及中海油（883）發盈喜後股價造好，分別漲3.6%及5.4%，收報4.02元及11.38元，其中中海油是全日表現最佳的藍籌股；其餘油股亦受惠，中石化（386）升3.2%，報4.18元。而市場關注油價上升推動能源股，能源國際（353）彈9.6%，收報1.03元。

傳馬雲來港 阿里漲近4%



中電信（728）大股東擬增持A股，股價彈7.8%，收報3.73元；而野村上調中國三大電訊股目標價，其餘電訊股上揚，聯通（762） 揚4%，收報5.54元；中移動（941）升1.5%，收報55.9元。



光銀國際董事總經理林樵基表示，作為農曆新年前最後一個交易日，沒有壞消息影響市場動態，加上市場期望通關政策繼續放鬆，對後市看法比較樂觀。由於假期臨近、北水暫停，成交額比較淡，料恒指後市有機會上望22500點，惟要等內地股市復市後，北水流入，向上動力會更快。