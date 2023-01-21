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互換通傳今季推 料先開北向通

2023-01-21 列印
■證監會發言人回應指，各「互換通」有關參與方繼續緊密合作，為系統調整、合作協議和監管條文修訂作準備。
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香港與內地監管機構於去年宣佈籌備「互換通」，讓國際投資者經香港參與境內利率衍生工具交易。據彭博引述消息報道，內地監管機構上月與銀行、券商代表會面，就「互換通」交易規則徵詢業界意見，料互換通有望在今年一季度推出，預計初期先推出「北向通」，初期的每日交易淨額上限為200億元人民幣。
初期交易淨額上限200億

「互換通」為便利境外投資者使用利率互換管理風險的措施，讓外商投資中國債市提供更高效的利率風險對沖工具，豐富其投資策略，預計可以鼓勵海外投資者參與投資內地債市。

證監會發言人回應指，各有關參與方繼續緊密合作，為系統調整、合作協議和監管條文修訂作準備。正如去年7月的聯合公告，整個籌備工作要6個月或更長時間，在回應市場參與者實際需求、獲得監管許可及其他所有必須的工作就緒後會正式推出，適時會公佈推出日期。
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