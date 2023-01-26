港股休市外圍向好 兔年可望紅盤高收

今日是兔年首個交易日，相信大部份投資者都期望可紅盤高開高收。恒指在虎年累挫1757點，但在虎年最後一個交易日成功重越22000點關收爐。展望兔年首日表現，在港股休市期間外圍股市普遍向好，有分析預期今日港股有望大升逾400點，但亦有分析指，近期大市交投低迷，市場氣氛保守，升幅不會過於凌厲。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，在港股休市期間外圍股市普遍向好，市場期待聯儲局放慢加息步伐，帶動港股ADR造價普遍高於恒指上周五收市價，加上內地春節期間，多個行業出現強勁復甦及反彈亦利好港股。

專家看好濠賭消費股



他預計，今日大盤有望高開高收，並急升超過400點，上試22400至22500點，即去年6月頂部位置附近。但他提醒，市場亦關注美股重磅股公佈季度業績情況，微軟、強生等美企放榜後，其他科企也會陸續派成績表，將左右美股走向。



內媒引述內地數據統計程式燈塔專業版實時數據顯示，截至昨早今年內地春節檔期總票房超過45億元人民幣，預計春節檔期總票房可達80至90億元人民幣。伍禮賢指出，內地經濟是影響港股主要因素，而內地影視以及其他消費行業復甦趨勢均優於預期，相信會提振大盤，他看好濠賭股及消費股，並稱可留意阿里影業（1060）、貓眼娛樂（1896）、檸萌影視（9857）及IMAX CHINA（1970）等影視股。



香港股票分析師協會副主席郭思治則認為，雖然港股高開可能性頗大，但是否高收則取決於資金入市情況。他指大市近期成交金額較低，市場氣氛偏向保守，相信今日升幅不會太過凌厲。

成交低迷難見突破



郭思治表示，周五是期指轉倉高峰日，相關轉倉和結算行動會讓大市維持在比較高水平，本月港股應會保持上升趨勢。他表示，大市早前累積升幅不少，如果港股要再向上突破，需要成交額支持。