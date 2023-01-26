希慎新地商場生意雙位增

一連多日的農曆新年長假期，帶旺本港商場人流及生意。希慎興業（014）執行董事及首席營運總監呂幹威表示，在農曆新年前後，旗下商場銷售較往年好，初步來看整體銷售按年增加10%。新地（016）亦表示，旗下15大商場人流較去年升25%，生意額按年升約30%。

新地15大商場人流增25%



呂幹威表示，各界憧憬經濟復常，觀乎周邊城市開始復常後反彈強勁，因此對香港經濟亦持正面期待。他認為，現階段中港通關人數不算多，期待未來幾個月隨著人數上升，冀銷售可恢復疫情前水平。



新地執行董事馮秀炎則指，農曆新年乘聖誕市道暢旺，加上多項社交距離措施取消，本港逐漸全面通關，新地商場亦舉辦多場新春倒數慶祝活動、旅客訪港禮遇等，刺激消費意欲。她又指，估計全面通關後，尖沙咀新太陽廣場旅客比例可達5成，觀塘apm商場旅客比例則達1成。