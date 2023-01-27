Tesla季績勝預期帶動車股全面向上

電動車生產商Tesla於周三美股收市後公佈季績，收入及利潤齊創新高兼勝市場預期，刺激於美股盤前曾急升逾8%，高見156美元。惟受減價拖累下，其上季經調整邊際利潤率僅25.9%，創過去5季以來最低，又估計減價趨勢將持續數年，今年交付量則料升37%至180萬輛。



截至12月底止第四季，Tesla利潤按年升59%，至36.9億美元；每股經調整盈利1.19美元，優於市場預期的1.13元，去年同期為2.52美元；期內收入243.2億美元，優於市場預期的241.6億美元，去年同期為177.2億美元。

上季多賺59% 盤前曾飆8%



馬斯克在電話會議上被問及Cybertruck，是否仍計劃在2023年初投產，馬斯克回答說，確實希望在今年夏天開始生產，但他提到投產總是非常緩慢。馬斯克指出，Cybertruck量產將於2024年開始，晚於此前2023年底預期。摩根士丹利於Tesla公佈業績前，將其目標價由250美元下調至220美元，維持「增持」評級。



另外，《華爾街日報》引述消息報道，馬斯克有意發行Twitter新股，以籌集30億美元，用作償還Twitter貸款計劃中利率最高無擔保的130億美元債務。



報道提到，目前尚不清楚融資談判的最新情況。去年12月中旬，馬斯克團隊聯繫新的和現有投資者，希望以最初收購Twitter的價格，籌集新的股權資本。然而馬斯克在回覆一位Twitter用戶時表示，上述報道並不準確。

「蔚小理」齊升逾1成



受Tesla季績勝預期刺激，在港上市的汽車股亦受帶動向上。吉利汽車（175）贖回到期的本金3億美元優先票據，刺激股價急飆6.8%，收報12.86元；比亞迪（1211）升6%，收報240元；小鵬汽車（9868）升10.5%，收報40.1元；蔚來（9866）升12.9%，收報96元；理想汽車（2015）升12.2%，收報95.5元。