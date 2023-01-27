日央行料通脹升幅將放緩

日本央行公布會議意見摘要顯示，委員在1月會議上就通脹前景進行辯論，有委員提醒，薪酬或需一段時間才會持續上升。雖然一些審議委員認為，通脹上升可能性愈來愈大，但其他審議委員指，物價增長開始放緩，令日本央行實現2%通脹目標變得遙遠，估計通脹升幅可能會在下個財政年度下半年放緩。

保持寬鬆政策恰當



摘要又提到，目前保持貨幣寬鬆，包括孳息率曲線控制是恰當的政策，央行必須防止孳息率曲線全線上升。日本央行在1月會議上維持超低利率不變，但強化一項貨幣政策工具，以防10年期國債孳息率升穿1個月前設定的0.5厘上限。



另外，據外電報道，距離日本央行行長黑田東彥卸任還有不到3個月時間，但在接替這位日本任職時間最長的央行總裁的主要候選人中，似乎沒人想要爭取這份工作。報道指，主要候選人無意出任是可以理解，在實行10年「前所未有」的超寬鬆貨幣政策後，日本央行下任總裁必須接受艱鉅挑戰。