科網內房領軍 恒指再漲122點

隔晚美股三大指數齊收升，帶動港股高開。騰訊（700）、美團（3690）及京東集團（9618）支持大市，共貢獻恒指78點，恒指全日窄幅波動，高低波幅約217點，終收報22688點，升122點。本周只有兩個交易日，恒指累升644點，連升6周。由於A股未復市，大市成交額973億元，較上日急跌近19%。



恒指昨日高開48點，報22614點，隨即衝高見22700點，升134點，為全日高位，兼創近11個月新高。惟其後沽盤湧現，一度轉跌83點，低見22483點，之後反覆向上，終收復失地，收報22688點，升122點。科指收報4813點，升49點；國指收報7773點，升66點。本周沒有北水，只有兩個交易日，恒指累升644點，連升6周；科指累增244點；國企累揚290點。



碧桂園（2007）獲5000萬美元貸款融資，刺激股價飆6.2%，收報3.24元，為表現最好藍籌股，並帶動內房股及物管股造好，龍湖集團（960）升4.3%，收報28.2元，為表現次佳藍籌股；碧桂園服務（6098）漲2%，收報22.8元。

獲券商看好 商湯飆近2成



商湯（020）表現省鏡，收升19.9%，報2.71元，為表現最好的科指成份股。該公司近日舉辦投資者交流活動，獲中資券商看好；另國際指數公司富時羅素表示，收到確認指商湯目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁，故未來可為商湯作評估。



不過，外電報道，中國擬限制一項技術出口，以保持在太陽能製造領域的主導地位，光伏股受壓。信義光能（968）收報10.44元，挫近3%，為表現最差的藍籌股；福萊特玻璃（6865）收報24.9元，插2.7%；新特能源（1799）報16.94元，跌2.6%。



騰訊、美團及京東為昨日升市功臣，共貢獻78點。騰訊收報415元，升2%；美團收報174.9元，升1.5%；京東集團收報251.4元，揚2.4%。



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，下周的市場焦點為A股復市及北水流量，而恒指近期升幅大，加上內需及旅遊股開始回落，要再次炒起相關板塊或需待「五一黃金周」，故投資者可能會套現獲利，恒指回調的機會大，支持位為21500點，阻力位為周五高位22700點。

分析料投資者或套現獲利



李澤銘又提及，下周可留意內房及汽車股，前者節日後或公佈銷售數據，市場關注其是否可觸底反彈；後者年初至今未有政策及補貼支持，故觀望中央假期後會否出台利好措施。另外，美國聯儲局下周公佈議息結果，市場預計加息0.25厘，他預期變數不大。