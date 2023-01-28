阿里否認在星籌建全球總部

對於市場有消息指阿里巴巴（9988）將在新加坡建全球總部，集團相關負責人回應稱，阿里巴巴出生在杭州，生長在杭州，發展在杭州，阿里全球總部始終在杭州，是自然也是必然。就此前有關「阿里在新加坡籌建全球總部」的說法，該負責人稱消息屬「不實、誤讀」。



昨日內媒引述阿里巴巴相關負責人指，於2019年，阿里巴巴部份參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，僅作為Lazada等集團部份東南亞業務的辦公場所。他強調，阿里希望扎根中國放眼世界，積極推動自身全球化建設，成為由中國人創辦的、具備全球競爭力的中國企業。

杭州西溪全球總部年底落成



另外，據內地傳媒報道，經過十年持續建設，位於杭州市餘杭區未來科技城的阿里巴巴西溪園區全球總部建設，目前已進入收官階段，今年底前將全面建成投入使用。

