超買嚴重短期或回調 迎北水重臨 恒指料高開

內地春節假期結束，A股今日復市北水重臨。市場人士預期，北水流入將利好市場氣氛，料港股今日可望輕微高開，但恒指近期累計升幅大，以及未知內地投資者入市情況，恒指短期上望水位有限，料在22800至23000點上落。分析指出，聯儲局本周議息，加上港股現時超買情況嚴重，不排除後市或有調整壓力，但於22000點料有支持。



美國上周五公佈的通脹數據符合預期，為聯儲局放慢加息步伐提供理據，美股三大指數反覆高收，連升6個交易日；惟中概股指數偏軟，納斯達克中國金龍指數收報8255點，跌0.28%。恒指夜期收報22660點，較港股收市低水29點；恒指ADR則報22629點，跌80點。港股因假期關係，上周僅得兩日市，上周五收報22688點，升112點，創11個月高位，全周累升644點，連升6周。

夜期ADR輕微向下



凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，內地A股復市，北水重新流入，利好港股市場氣氛，預計港股今日輕微高開機會大，但是上周2個交易日累計升幅大，市場似乎有偷步上升情況，不排除投資者趁今日高開後鎖定利潤，加上未知內地投資者是否會大手入市，因此料恒指短期在22800至23000點區間上落。他提醒，本周聯儲局議息，加上美股多間公司公佈業績，投資者須小心港股短期回調。



香港股票分析師協會理事連敬涵亦表示，內地假期休市期間，港股無重大負面消息，內地疫情回穩，預期港股今日高開可能性大；港股近期升幅大，料可吸引北水流入，令港股繼續受惠，故短線有望上試22800至23000點。他提到，由於聯儲局即將議息，以及港股超買情況嚴重，市面上利好消息亦幾乎全部反映，不排除港股後市面臨輕微調整壓力，但恒指22000點料有支持。

分析料22000有支持

展望本周，美國聯儲局將在本港時間2月1日至2日（周三至周四）期間議息，並將於2月2日（周四）凌晨公佈議息結果。同時中國1月製造業以及非製造業PMI指數、美國1月非農業就業人數變化等重磅經濟數據將出爐。