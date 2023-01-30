市場預期儲局加息四分一厘

美國聯儲局將於2月1日進行今年首次議息，並將於香港時間2月2日凌晨3點公布議息結果。上周五美國公布通脹數據一如預期降溫，為儲局進一步放緩加息步伐提供支持，因此市場普遍預期，聯儲局將放緩加息步伐至四分之一厘，如果預期成真，美國聯邦基金利率目標區間將升至4.5至4.75厘。同時多數聯儲局官員在去年12月預計，聯邦基金利率將最高上調到5至5.25厘，意味在下個月之後，聯儲局將會繼續加息2次，幅度為0.25厘。

或討論停加息條件



《華爾街日報》日前引述消息報道，聯儲局官員可能在會後聲明中作出暗示，一方面繼續加息，一方面探究甚麼時候暫停加息，以及開始討論今年春天暫停加息的條件，其中包括勞動力需求、支出和通脹需要減緩到甚麼程度。但他們不太可能提供精確指引，未來決策將在很大程度上取決於最新的經濟數據。



為遏制高通脹，聯儲局在去年通過7次加息，將聯邦基金利率目標區間從近零水平，提升現時的4.25至4.5厘。其中包括連續4次加息0.75厘，並於去年12月將加息幅度放緩至0.5厘。