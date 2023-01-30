政府急加學貸利率 4個月累增0.625厘

美國聯儲局即將展開今年首次議息會議，市民尤其是供樓人士，關注本港銀行會否再跟加最優惠利率（P）。其實除了供樓人士，一班向政府申請「免入息審查貸款計劃」的大學生亦應該要注意，因由去年10月至今年1月，該計劃貸款息率已累加達0.625厘，至1.895厘。



每年都有數以萬計的專上或大專學生透過「免入息審查貸款計劃」借取學生貸款，當中以全日制大專學生佔比較多，近2年申請數目雖有減少，但每年仍有逾1.3萬宗。至於專上學生這兩年間也有約1.1萬、1.2萬人申請貸款。

全期利息支出增半



「免入息審查貸款計劃」年利率自2021年6月起，一直維持於1.27厘，但隨著美國加息，本港銀行自2022年9月至12月期間，先後3度加P共0.625厘，政府亦相應將該學生貸款計劃利率上調3次，自同年10月起首先將貸款利率由1.27厘調升至1.395厘，然後再於12月起進一步上調至1.645厘，及至今年1月1日再加至1.895厘，累加達0.625厘。



根據學生資助處網頁上財務試算機所顯示資料，按現時貸息1.895厘，如學生貸款人報讀一項4年制課程，每年獲批全額貸款4.21萬元，須償還貸款總額16.84萬元，假設在學期間及償還貸款期間，該貸息水平維持不變，學生選擇15年還款期，還款期開始時全期累計在學利息約7978元，分期利息約2.52萬元，即全期利息合共約3.32萬元，每月還款約1120元。相比貸息還是1.27厘時，最新每月還款增加5.9%，實額雖只多出62元，但全期利息大增51%，學生哥須多付利息約1.12萬元。

學資處：以無所損益釐定



學生資助處發言人回覆查詢時表示，有關貸款計劃最新的利率變動是按既定機制調整，即以無所損益的原則釐定，現定於較3家發鈔行平均最優惠利率低3.813厘的水平，並包含一個風險調整利率，而風險調整利率自2012/13學年起由1.5%下調至零。