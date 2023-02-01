上季負資產逾1.2萬宗 激增22倍創18年最高

金管局公佈，截至去年第4季末，負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第3季末的533宗，激增近22倍至12164宗，創2005年第1季以來新高。金管局副總裁阮國恒表示，上季負資產住宅按揭貸款宗數大升，主因是住宅樓價去年首3季下跌8.5%後，第4季再跌 7.7%所致。



阮國恒指出，負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，這些貸款按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下貸款所佔比例較大。他稱，按揭保險計劃原意是按風險為本原則幫助市民置業，計劃對申請人還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率，亦須符合銀行壓力測試。

金管強調貸款質素良好



阮國恒續指，如要敘造超過8成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。他強調，按揭保險計劃下的貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款拖欠比率（2022年12月底為0.06%）更低，顯示按揭保險計劃下的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。



另一方面，據上季數據顯示，負資產住宅按揭貸款中，無抵押部份的金額，由2022年第3季末的5900萬元，增加至2022年第4季末的25.17億元。至於負資產住宅按揭貸款涉及的金額，由2022年第3季末的30.6億元，增加至第4季末的662.52億元，亦創2003年第4季後新高。至於銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款記錄。

涉款662億沙士以來最高



中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年樓價跌幅約達15%，令較新造的高成數按揭列入負資產行列，尤其9成按揭用家，而由於放寬按保幫助用家上車亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約3成，故在帳面上計算的負資產個案便明顯增加。