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恒隆地產全年基本純利減3.8%

2023-02-01 列印
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恒隆地產（101）公佈，去年全年基本純利接近42億元，按年下跌3.8%，計及物業價值變動等因素純利為38.4億元，微跌0.8%。末期息維持0.6元。期內收入總額103.47億元，按年微升0.3%，其中物業租賃收入100.31億元，按年減少3%，主要受去年第二季起人民幣貶值，以及上海商場受疫情影響於4及5月停業所致，年內錄3.16億元物業銷售收入。
母企多賺5% 派息持平

母企恒隆集團全年收入則為109.41億元，按年微升0.2%；基本純利30億元，升0.4%，計及物業價值變動等因素純利為27.18億元，升近5%。末期息維持0.65元。

恒隆地產又公佈，現年67歲的陳南祿，由非執行董事調任為獨立非執行董事。他於2010年出任恒隆系行政政總裁，至2018年退休後調任為恒隆地產非執行董事。陳南祿於2004年曾任國泰（293）行政總裁，是首位華人出任此職。
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