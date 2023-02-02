澳門賭收上月激增8成 濠賭股齊落鑊炒上

內地與港澳自1月8日通關後，澳門旅遊業持續好轉，連帶博彩業向好。澳門博監局公佈，澳門1月份博彩毛收入按年增長逾8成，至116億澳門元，遠勝市場預期，刺激一眾濠賭股彈升，其中藍籌賭股銀河娛樂（027）及金沙中國（1928），分別收升3.7%及2.2%。



澳門博監局公佈1月博彩毛收入，按年大增82.5%至115.8億澳門元，為自去年2月以來首次錄得正增長，按月上升2.3倍，而去年12月賭收為34.82億澳門元。

港股止跌回升229點



受賭收遠勝市場預期刺激，濠賭股全線炒上。藍籌賭股銀河娛樂收升3.7%，報56.4元；金沙中國收漲2.2%，報29.95元；新濠國際（200）飆4.9%，報10.66元；美高梅中國（2282）則揚4.7%，收報10.34元；永利澳門（1128）收升3.1%，報9.22元；澳博控股（880）升1.8%，收報4.51元。



港股方面，隔晚美股三大指數齊收升，內地股市向好，帶動恒指高開高收，並以全日高位收市，報22072點，回升229點，終止2日跌勢，大市成交金額減至1556億元。



有傳百度（9888）擬推出類似ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人，獲大行麥格理上調目標價，刺激股價急升約9%，收報144.3元，為表現最好藍籌股；比亞迪（1211）擬於日本銷售乘用電動車，股價急彈6.1%，收報260元，為表現第二好藍籌股。相反，友邦（1299）逆市跌1.8%，報86.95元，為表現最差藍籌股。

百度擬推AI聊天飆9%



耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場預期美國聯儲局將加息0.25厘，並關注聯儲局主席鮑威爾言論，包括未來加息步伐，惟市場已有心理準備。他續說，如果是次議息結果沒有太大意外，加上A股持續向好，港股亦會走高，短期恒指升幅大，有調整屬正常情況，惟大致走勢向上，支持位21500點，阻力位22700點。

