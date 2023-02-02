紛美包裝大股東 悉售股權套10億

停牌直至另行通告
非執行董事彭耀佳亦已於今年1月28日代表JSH Venture向執行董事畢樺確認，JSH Venture已同意向山東新巨豐出售其股份。
截至該公告日，JSH Venture直接擁有逾3.77億股股份，佔公司全部已發行股本約28.22%，山東新巨豐並無擁有任何股份。於擬出售事項完成後，JSH Venture將不再持有任何公司股權，山東新巨豐將成為公司主要股東兼單一最大股東。
公司原已向聯交所申請於昨日下午1時恢復股份買賣，但最新公佈將繼續停牌，直至另行通告。
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2023-02-02
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2023-01-31
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2023-02-02
通關效應帶動樓市迎來新氣象，發展商積極部署今年推盤大計。其中，信和今年將有5個新盤應市，當中4個屬鐵路上蓋項目，合共提供逾3000伙。信和置業執行董事田兆源亦透露，集團1月售出55伙單位，吸金超過18...
2023-02-02
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2023-02-02
祖雲達斯自從遭到判罰意甲扣15分之後，球隊表現大受打擊聯賽連續2仗不勝，今晚轉戰意大利盃8強主場對拉素，客軍勢乘機打落水狗，由近期腳風大順的意大利翼鋒薩卡尼領軍攻陷老婦人防線，助藍鳥突破連續3屆意大利...
2023-02-02
應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）、季軍梁超怡與「友誼小姐」邢慧敏在任4個月仍處於適應期，尤其「新聞女王」Denice，不論家事及言行都成為話題。踏入新一年，她努力學習調節心態，提升EQ，遇到唔開心事...
2023-02-02
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2023-02-02
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2023-02-02