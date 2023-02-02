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紛美包裝大股東 悉售股權套10億

2023-02-02 列印
■紛美包裝將繼續停牌，直至另行通告。
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紛美包裝（468）公佈，於深圳證券交易所創業板上市的山東新巨豐科技包裝，此前與其公司主要股東兼單一最大股東JSH Venture訂立協議。JSH Venture有條件同意向山東新巨豐出售該公司約3.77億股股份，佔公司全部已發行股本約28.22%，價格為每股2.65元，總代價為約10億元。擬出售事項的交割，須待山東新巨豐股東批准及取得中國有關機關必要批准後方告作實。
停牌直至另行通告

非執行董事彭耀佳亦已於今年1月28日代表JSH Venture向執行董事畢樺確認，JSH Venture已同意向山東新巨豐出售其股份。

截至該公告日，JSH Venture直接擁有逾3.77億股股份，佔公司全部已發行股本約28.22%，山東新巨豐並無擁有任何股份。於擬出售事項完成後，JSH Venture將不再持有任何公司股權，山東新巨豐將成為公司主要股東兼單一最大股東。

公司原已向聯交所申請於昨日下午1時恢復股份買賣，但最新公佈將繼續停牌，直至另行通告。
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