財新中國製造業PMI續處收縮

財新傳媒和研究公司Markit公佈，隨着防疫措施進一步改善，中國製造業景氣略微回升，但仍連續第6個月低於榮枯線。1月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄49.2，高於上月0.2個百分點，惟是連續第6個月處於收縮區間，走勢與統計局製造業PMI一致。國家統計局日前公佈1月製造業PMI錄得50.1，高於上月3.1個百分點，時隔3個月重返擴張區間。



財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月疫情對經濟負面影響仍存，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流亦未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒提升。此輪疫情衝擊後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點。

連續6月低於榮枯線



展望未來，王喆指疫情發展仍有較強不確定性，應做好充份準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊，疫情防控和經濟社會發展則仍需高效統籌。