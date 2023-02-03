美加息0.25厘符預期 4大港銀維持P息不變

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間調高至4.5至4.75厘。聯儲局主席鮑威爾稱，放慢加息節奏可以評估政策進展，又預計不會在2023年減息。在美國加息下，多間本港銀行未有跟加，滙豐、恒生、渣打及中銀均維持最優惠利率（P）不變。



滙豐銀行公佈，最優惠利率將維持不變，保留在目前5.625厘水平。恒生銀行宣佈，該行港元最優惠年利率維持於5.625厘。渣打宣佈，該行港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.875厘。中銀香港宣佈，該行P息維持不變，年利率5.625厘。

金管籲權衡利率風險



金管局總裁余偉文提醒，美國加息周期未完，港元拆息會維持高水平，市民要有準備銀行會維持借貸利率於高水平，甚至進一步上升，提醒在置業或借貸時要權衡利率風險。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，港息調整是否已提早完結仍視乎未來拆息走勢、資金流向及水平，不排除本港加息周期或已完結，相信即使年內若需再加P僅再多一次。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則指，今年美國加息會持續並以降低通脹為主，港美息差將進一步擴寬，拆息仍有上升壓力。



聯儲局於會後聲明提到，通脹在一定程度上放緩，但仍然偏高，繼續加息將是適宜做法。聲明亦指，聯儲局正在考慮未來的加息「幅度」，而非上次會議時使用的「步伐」，被市場解讀為釋放「鴿派」信號。

儲局會後聲明吹鴿風



鮑威爾表示，未來一段時間內可能需要採取限制性立場，正在討論再加息兩次至限制性水平，之後暫停加息行動。鮑威爾又稱，雖然看到通脹放緩的跡象，但現在宣佈成功對抗通脹仍是言之過早，並指目前未有採取足夠限制性政策立場，估計將會持續加息。