航空旅遊股回吐 恒指再挫297點

美國聯儲局轉軚，於會後聲明中調整早前鴿派措辭，市場預計年內不會減息，杜指微跌0.11%。A股回調，三大指數齊跌。國務院公佈下周一起中港澳三地全面通關，惟港股跟隨A股回吐，恒指全日跌297點，收報21660點，大市成交破千億元。分析指，通關利好消息連炒數月，恒指現處於回吐狀態，需要觀望全面開關後，各大公司業務是否好轉及具體數據表現如何，才能判斷哪些板塊或個股能夠受惠。



恒指昨日低開147點，早段曾下滑499點，低見21459點，午市跌幅收窄，收市跌297點，報21660點；國指收報7387點，插118點；科指收報4634點，跌62點。大市成交金額1299.6億元。恒隆地產（101）為表現最佳藍籌，漲2.7%，收報16.02元；碧桂園服務（6098）跌7.3%，為表現最差藍籌。

全周累跌1028點



恒指本周累跌1028點；國指本周累跌386點；科指本周累跌179點。創科實業（669）為本周漲幅最大個股，達10.3%；碧服本周亦錄得最大跌幅達17%。



旅遊股於全面通關前最後一個交易日回吐，國務院日前公佈2月6日（下周一）起中港澳三地全面通關，北上人士7天內無到訪海外可免核酸，攜程集團（9961）挫2.7%，收報282.8元；同程旅行（780）跌1.1%，收報17.6元。



行政長官李家超周四宣佈，3月1日起向世界各地旅客派發50萬張免費機票，夏季再派8萬張予本港市民及大灣區旅客，國泰航空（293）微升0.8%，收報7.87元。航空股隨大市承壓，國航（753）下挫3%，收報6.68元；東航（670）插水1.9%，收報3.12元。



濠賭股疲軟，澳門旅遊局擬向內地、台灣地區及海外送出12萬張機票，惟市傳澳門政府將取消豁免博彩中介佣金稅項，此舉或令當地博彩中介收益減少，永利澳門（1128）下滑2.6%，收報8.85元；金沙中國（1928）跌1%，收報28.85元；銀河娛樂（027）及新濠（200）分別挫1%和0.6%，收報54.8及10.24元。美高梅中國（2282）則逆市微彈0.8%，收報10.24元。



科網股個別發展，騰訊（700）據報旗下即時通訊手機應用程式微信，已經全量開放使用同一手機號註冊輔助帳號功能，並公佈註冊流程，惟有用家發現相關功能仍處測試狀態，該股微升0.5%，收報385元；商湯（020）於周三、周四連續兩日獲南下資金買入，逆市上漲3.3%，收報2.82元，為科指成份股中表現最佳；阿里巴巴（9988）下挫2.7%，收報106.1元；美團（3690）亦插2.1%，收報172.8 元。

分析料跌破20天線或續挫



香港股票分析師協會理事連敬涵稱，利好消息早前已炒完，大市現處於回吐狀態。市場預計仍有一至兩次加息。港股應關注20天線，即21700點位置，未來幾日需確認是否跌破20天線，若確認跌破，則市場或有更深度回調，不排除會「跌至」甚至「跌破」21000點水平。