禾賽科技擬赴美上市籌13億

小米百度有份投資
禾賽科技公佈的文件指，如果公司完全行使超額配售權，可額外發行135萬股ADS，即合共發行1035萬股ADS，集資規模可增至1.97億美元（約15.3億港元）。
該文件提及，禾賽去年首9個月收入逾7.9億元人民幣，按年升72.7%；虧損大幅收窄至約6.1億元人民幣，而2021年同期為23.8億元人民幣。
禾賽主要研發光學、電子、軟件等激光雷達核心領域，以及自研晶片，而百度、德國汽車零件供應商博世（Bosch）及小米均為其主要股東之一，分別持股6.8%、6.6%及6.3%。
全城期待的免檢疫通關，終於有喜訊。行政長官李家超昨日宣佈，香港與內地下周一起全面通關，全部出入境口岸包括羅湖、皇崗口岸等，都會在當日開放，不設人數限制及預約。消息公佈後，內地多間旅遊平台的香港旅遊搜索...
2023-02-04
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2023-02-04
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭一名17歲高中生在餐具及食物亂舔口水。受事件影響，壽司郎母公司股價大挫，許多日本網民看不過眼，在社交媒體發起「想救壽司郎」行動，呼籲上載自己光顧壽司郎的照片，並奇招百...
2023-02-04
豪宅現樓善價而沽，近日再推少量應市。遠東旗下沙田畢架‧金峰推出22伙分層單位，全屬3房間隔，今日起招標，定價將參考同區或項目成交價，並已開放現樓予公眾預約參觀。遠東發展總裁方文昌表示，沙田畢架．金峰開...
2023-02-04
美國聯儲局轉軚，於會後聲明中調整早前鴿派措辭，市場預計年內不會減息，杜指微跌0.11%。A股回調，三大指數齊跌。國務院公佈下周一起中港澳三地全面通關，惟港股跟隨A股回吐，恒指全日跌297點，收報216...
2023-02-04
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2023-02-04
黃庭鋒、孔德賢（Danny）、陳嘉慧（Erica）、吳偉豪（Ricco）、羅天宇、宋宛穎（Sabrina）及李爾晨（Kyle）備受TVB力捧，綜藝及劇集均有大量演出機會，前三者已當上男女一， Ricc...
2023-02-04
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2023-02-04
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2023-02-02