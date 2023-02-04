禾賽科技擬赴美上市籌13億

中美審計風波暫告一段落，中企赴美上市潮正慢慢復甦，小米（1810）及百度（9888）有份投資的激光雷達技術公司禾賽科技周四披露，計劃發行900萬股美國存託股票（ADS），每股價格介乎17美元至19美元，最多集資1.71億美元（約13.3億港元），將於納交所掛牌。

小米百度有份投資



禾賽科技公佈的文件指，如果公司完全行使超額配售權，可額外發行135萬股ADS，即合共發行1035萬股ADS，集資規模可增至1.97億美元（約15.3億港元）。



該文件提及，禾賽去年首9個月收入逾7.9億元人民幣，按年升72.7%；虧損大幅收窄至約6.1億元人民幣，而2021年同期為23.8億元人民幣。



禾賽主要研發光學、電子、軟件等激光雷達核心領域，以及自研晶片，而百度、德國汽車零件供應商博世（Bosch）及小米均為其主要股東之一，分別持股6.8%、6.6%及6.3%。