任睇No.1
  • 17º
  • 83%
  • 2023年2月4日 星期六
熱門： 通關簡約公屋換身份證加息張秀賢

日報新聞 > 金融

禾賽科技擬赴美上市籌13億

2023-02-04 列印
■百度為禾賽科技主要股東之一。
Previous Next

中美審計風波暫告一段落，中企赴美上市潮正慢慢復甦，小米（1810）及百度（9888）有份投資的激光雷達技術公司禾賽科技周四披露，計劃發行900萬股美國存託股票（ADS），每股價格介乎17美元至19美元，最多集資1.71億美元（約13.3億港元），將於納交所掛牌。
小米百度有份投資

禾賽科技公佈的文件指，如果公司完全行使超額配售權，可額外發行135萬股ADS，即合共發行1035萬股ADS，集資規模可增至1.97億美元（約15.3億港元）。

該文件提及，禾賽去年首9個月收入逾7.9億元人民幣，按年升72.7%；虧損大幅收窄至約6.1億元人民幣，而2021年同期為23.8億元人民幣。

禾賽主要研發光學、電子、軟件等激光雷達核心領域，以及自研晶片，而百度、德國汽車零件供應商博世（Bosch）及小米均為其主要股東之一，分別持股6.8%、6.6%及6.3%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd