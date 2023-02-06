加息憂慮再臨 觀望氣氛濃 港股料續調整 21000現支持

美國上月就業數據強勁，市場對美國聯儲重拾大幅加息步伐的憂慮升溫，加上美元轉強，以及中美「間諜氣球」風波等事項，市況觀望氣氛濃厚。有證券業界人士預計，港股過去累積一定的升幅，短期將處於調整格局，未來要留意3月初的全國兩會，以及中美關係如何發酵等因素。業界亦預料短期於21000點水平會有支持。



美國上月非農業新增職位增幅遠高於市場預期，市場憂慮聯儲局有空間再度加息，美國多間科技巨擘上季業績遜預期，拖累美股收市向下。至於恒指過去上周累跌1028點或4.5%，收報21660點，結束連升6周之勢。上周五夜期收報21547點，跌96點，低水113點；ADR港股比例指數報21533點，跌126點。

中美關係存暗湧損投資信心



中美之間爆發「氣球」風波，近日美國在蒙大拿州上空偵測到懷疑來自中國的間諜氣球，其後美國國務卿布林肯隨即推遲原定的訪華行程，中美關係轉趨緊張。光銀國際董事總經理林樵基表示，相信大市今日向下機會較大，由於近日的負面因素較多，包括中美關係仍有暗湧，相信會影響市場投資信心。



林樵基又指出，另一邊廂美國非農就業數據轉強，市場普遍預期加息周期或會持續，預料投資者觀望氣氛濃厚。他稱，在美元轉強下，中資股份的估值會下降，相信港股短期內仍然較為波動，預計短期上落區間為300至500點，短期未有太多內地經濟數據的公佈，相信要留意3月初的全國兩會等消息。



另外，中港於今日（6日）迎來全面通關，包括開放所有出入境口岸，和不設人數限制等。第一上海首席策略師葉尚志預計，復常消息已一定程度被反映到股市上，短期可以留意復常後企業盈利恢復速度等因素。

專家：留意下月兩會消息



葉尚志提到，美國非農數據遠勝預期，市場或預計加息周期尚未完結，息口或仍會處於高位水平一段時間，加上美股近期反彈，相信上周五為「借勢回吐」，至於港股過去3個月亦反彈逾8000點，相信上周過千點的跌幅屬正常的回調，預計短期於21000點的水平會有支持。