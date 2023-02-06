疫情加息雙重打擊 券商結業潮恐持續

繼去年有47間本地證券商停業，數目破歷年紀錄後，今年1月仍有5間證券商停業，較去年同期3間及前年1間為多，反映結業潮未有稍停。有分析指，證券商停業潮不但受疫情及俄烏戰事等宏觀因素影響，也是網絡證券商快速普及、監管成本高昂等本地行業生態造成。



香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，冰封三尺非一日之寒，去年的證券商停業潮，客觀而言有幾項主要因素，包括疫情和美國引發環球加息潮等。另一因素為本地行業生態，例如網絡型證券商普及，對傳統券商帶來毁滅性的挑戰；IPO逐漸變成名牌主導業務，中小行連包銷、配售的生意都難以獲得。

網絡經紀普及帶來挑戰



香港證券商協會主席陳柏楠亦表示，本地證券商迎來「結業潮」其中一個原因，是中港兩地正恢復全面通關和大市成交升至逾千億元的直接受惠者，均集中在頭部券商，無助改善C組的末端本地中小券商的經營環境。此外，券商在交易系統使用、合規上的成本亦不容小覷。他相信，本地券商「結業潮」今年可能會持續，料結業數量不會較去年少。中大全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，現時的市場交投已復甦但券商結業潮未完，可能是現時證券行業的商業結構存在問題，即投資者偏愛銀行及網上證券商，以及IPO較少。



對於香港證監會剛剛結束的《適用於從事期貨合約交易的持牌人的風險管理指引》的諮詢，其中指引提出一建議，某客戶曾在過去30日內，兩次未能於清繳限期前清繳追繳保證金而無合理辯解，期貨經紀行便不應寬免追繳保證金或強制平倉安排。陳志華表示，證監會的建議非常理論或理想化，沒考慮過證券商需要給予客戶彈性，去維持正在減少的生存空間。同時，證監會提出的建議，為強制平倉劃定期限，並要求未能符合規定的客戶不得享有寬免安排，可以形容為「一刀切」做法。



陳志華指，如強制推行T+2未到資金即斬倉，不能通融及缺乏靈活性，會迫使客戶放棄香港市場。對於套期保值及套利客戶強制單邊斬倉，會給客戶帶來巨大市場風險，亦可能給期貨商帶來投訴及金融糾紛。