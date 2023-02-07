金管局：港P未見頂 今年經濟可望反彈

美國上周加息0.25厘，但本港銀行是次未有跟隨上調最優惠利率（P）。然而金管局總裁余偉文認為，隨著美國往後再加息，港元拆息跟隨向上，港銀跟加利率壓力多數會增加，故認為P見頂之說是言之尚早。內地昨日與香港恢復全面通關，他有信心內地訪港旅客逐步增加，預料今年經濟反彈。



余偉文稱，香港經濟今年前景整體不明朗，一方面，在大幅加息加上歐洲能源供應緊張下，預期今年歐美經濟會放緩，並有陷入衰退的風險，給香港出口帶來壓力。

料美加息周期未完



不過隨着內地經濟回穩及本港與內地全面通關，香港消費活動和勞工市場有望進一步恢復；昨日內地與香港恢復全面通關，有信心內地訪港旅客逐步增加，對本地零售業帶來支持，預料今年經濟會反彈。他亦稱，由於通脹回落走勢仍存在不確定性，美國加息周期仍未完結，令金融市場繼續大幅波動。



對本港加息周期是否結束，余偉文回應說，本港銀行調整P及存款利率屬商業決定，視乎其資金成本及資金結構。不過，美國加息周期尚未完結，聯儲局主席鮑威爾亦料還有數次加息機會，故當美國往後再加息，港元拆息在現有機制下會跟隨向上，如此會否令銀行多了壓力去調整其商業利率，他認為「多數都會」，故說P已見頂是言之尚早。



余偉文提醒，市民必須對銀行借貸利率可能進一步上升有所準備，並在作出置業和按揭借貸決定時，小心評估有關風險。不過，他相信香港金融體系有強大抗震能力，有能力應對衝擊。

籲市民小心評估風險



另一方面，外匯基金去年勁蝕2024億元，余偉文稱，外匯基金過去幾年已採取防守性投資策略，增持現金比例之餘，亦增持近乎現金的短期票據，因外匯基金規模龐大，銀行未必可吸納太多現金存款。