中美關係緊張 恒指續挫438點

市場預期美國今年息口未必由加息周期切換至減息周期，科技股捱沽。美團（3690）挫5%，收報164.1元；百度（9888）跌2.7%，收報140.9元；快手（1024）低收5.1%，報65.75元；阿里巴巴（9988）跌2.7%，收報103.2元；騰訊（700）跌2.1%，收報376.8元。
科技股捱沽 美團挫5%
金利豐金融研究部執行董事黃德几稱，上周公佈的美國就業數據好過預期，市場憂慮聯儲局會繼續加息步伐，此外「氣球事件」導致中美博弈持續，布林肯推遲訪華，均利淡股票市場。
由著名大導演張婉婷（見圖）花十年時間拍攝的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》，爆出連串醜聞，爭議由紀錄片倫理、私隱，進一步發展至誠信問題。片中6名女學生主角之一的江冰瀅（片中稱為「香港小姐」），稱自己被...
2023-02-07
美軍擊落中國高空氣球引發外交風波，中國外交部副部長謝鋒奉命代表中國政府，就美方武力襲擊中國民用無人飛艇一事，向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。外交部亦表示，飛艇事件考驗美方對穩定和改善中美關係的誠意。...
2023-02-07
土耳其南部靠近敍利亞邊境地區周一清晨4時17分發生黎克特制7.8級強烈淺層地震，共造成土敍兩國2300人罹難，數以千計的人受傷。其後，美國地質調查所通報，震央附近當天下午又發生規模7.5級的第二次淺層...
2023-02-07
由Twin City Holdings Limited持有的長沙灣睿峰，項目已屆現樓，推出38伙以招標形式發售，首2天共售出5伙，套現約5000萬。成交價最高逾1411萬睿峰項目管理公司VMS鼎珮董事...
2023-02-07
美國上周加息0.25厘，但本港銀行是次未有跟隨上調最優惠利率（P）。然而金管局總裁余偉文認為，隨著美國往後再加息，港元拆息跟隨向上，港銀跟加利率壓力多數會增加，故認為P見頂之說是言之尚早。內地昨日與香...
2023-02-07
祖雲達斯早前因為造假帳被扣聯賽15分，近日又被指薪金帳目出問題面臨再扣20分，若然罪成將會跌落意甲榜尾。該隊教練艾歷基矢言要面對現實，為護級苦戰做好準備，今晚聯賽作客下游份子沙蘭力坦拿，一於靠隊內少數...
2023-02-07
《第65屆格林美頒獎禮》香港時間昨早舉行，美國天后Beyonce奪4獎成大贏家外，歷來更拿下32座格林美，成為史上獲最多格林美獎項的歌手。圖︰路透社、美聯社格林美獎今屆繼續由Trevor Noah主持...
2023-02-07
香港與內地由昨天起免檢疫全面通關，一幕幕動人的場面在各口岸出現。有女士稱三年來未有北上探望年邁母親，說時淚盈於睫；有跨境學生一早起程回港，對恢復面授課堂，難掩興奮之情；亦有內地旅行團南下，一遊闊別三年...
2023-02-07
昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的百周年紀念短途盃，由「金鑽貴人」大熱掄元，練者文家良另贏「英雄豪傑」，騎者潘頓另贏賀廄「一絕」，最終成為騎師王。至於三級賽的百周年紀念銀瓶，則由方廄「多巴先生」勝出；而練...
2023-02-06