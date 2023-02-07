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中美關係緊張 恒指續挫438點

2023-02-07 列印
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中美關係因「氣球事件」再度緊張，加上美國上周公佈的就業數據遠勝預期，市場對聯儲局進取加息步伐憂慮升溫。繼上周港股跌逾千點後，港股昨日繼續受壓。恒指低開311點後，一度下試21000關，曾跌574點，低見21085點，收市跌438點，報21222點，成交金額1360億元。

市場預期美國今年息口未必由加息周期切換至減息周期，科技股捱沽。美團（3690）挫5%，收報164.1元；百度（9888）跌2.7%，收報140.9元；快手（1024）低收5.1%，報65.75元；阿里巴巴（9988）跌2.7%，收報103.2元；騰訊（700）跌2.1%，收報376.8元。
科技股捱沽 美團挫5%

金利豐金融研究部執行董事黃德几稱，上周公佈的美國就業數據好過預期，市場憂慮聯儲局會繼續加息步伐，此外「氣球事件」導致中美博弈持續，布林肯推遲訪華，均利淡股票市場。
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