中銀1年存息削至3.5厘 虛銀反推10厘定存吸客

傳統銀行定存息一減再減，其中中銀香港一周內2度全面減存息，最新12個月回報大削至3.5厘，是四大銀行中最低。另一邊廂，虛擬銀行Mox Bank趁機推出高息定存吸客，於本月提供迎新優惠，1個月定存達10厘回報，存款上限5萬元，最多可袋416元利息。



中銀香港上周一度按兵不動，在四大銀行中定存最吸引，惟美國議息及本港銀行不加最優惠利率（P）後，中銀於上周四全面減定存息，昨日再狠劈回報。最新中銀定存回報中，12個月定存息由4厘大降至3.5厘、6個月由3.8厘減至3.4厘、以及3個月由3.5厘回落至3.2厘，各個存期均為龍頭銀行中最低。如以10萬元敍造12個月，到期後可袋3500元利息。

滙豐4.1厘4大行最高



比較4大銀行最新定存回報，12個月期以滙豐高階的尚玉或卓越理財客戶最高，達4.1厘，其滙豐One及其他客戶的12個月回報為3.9厘，亦較其他3間銀行為高。至於6個月亦以滙豐或卓越理財客戶回報最高，有3.6厘，與渣打睇齊。3個月定存由恒生特選客戶息率佔先，有3.6厘。



另外，渣打有份投資的虛擬銀行Mox Bank出手搶市場。Mox宣佈推出高息港元定存服務，12個月定存回報有3.9厘，6個月3.4厘、3個月2.5厘。如以10萬元敍造一年期，到期後有3900元利息。



Mox同時推出迎新優惠，由2月6日至28日，新客戶以邀請碼開立Mox戶口，並於首7日內設定1個月港元定期存款，即享有額外9.7厘年利率優惠，連同本身1個月0.3厘回報，合共享有10厘回報。有關優惠存款上限5萬元，即最高可賺息416元。

Mox新客1個月袋416元



近期多間銀行都掉頭減定存，虛銀並不例外，不過最高一間仍有4厘，以Welab Bank領先同行。Welab Bank 12個月定存有4.1厘，入場費只須10元，如以10萬元敍造一年期，到期後可袋4100元利息。