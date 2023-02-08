任睇No.1
  • 18º
  • 90%
  • 2023年2月8日 星期三
熱門： 給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波星雲大師

日報新聞 > 金融

壽司郎母企少賺8成 上季港區收入逾3億

2023-02-08 列印
■壽司郎母企上季港區收入逾三億港元，按年升近九成。 網上圖片
Previous Next

日本知名迴轉壽司店「壽司郎」母企、日本飲食集團FOOD & LIFE Companies公佈截至去年12月底止首財季業績，季內純利大跌80.3%，至6.71億日圓（約3987萬港元）；但香港地區收入高達52.22億日圓（約3.1億港元），按年升近90%，營收和EBITDA均位列海外業務第一。FOOD & LIFE Companies股價昨日急升9.5%，收報3280日圓，市值3807億日圓（約226億港元）。
港平均日售18萬碟壽司

壽司郎自2019年8月攻港至今已三年，對母公司貢獻良多，去年10至12月期間，香港地區季內收入52.22億日圓，按年升85.6%，佔總海外業務近38%；EBITDA 13.6億日圓（約8082萬港元），按年升近1.3倍。

以香港地區期內收入52.22億日圓推算，上季平均每日營業額約337萬港元；以每碟壽司介乎12元、17元、27元，即平均每碟18.7元計算，每日香港壽司郎可賣出逾18萬碟壽司，足以反映港人對壽司郎熱愛。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd