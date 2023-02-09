傳抖音進軍外賣業務 美團捱沽曾挫近1成

據報抖音外賣將於3月1日於全國推出，目前於北京、上海及成都三地測試，其後抖音相關負責人回應稱，將視乎試點情況逐步拓展，目前無推出具體時間表。惟消息已拖累美團（3690）一度急挫近1成，收市仍跌6.48%，報153.1元，為表現最差藍籌股。



據內地媒體報道，抖音將於3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海及成都三地進行內測，同時字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。

內部人士：無具體時間表



但其後有報道引述抖音生活服務相關負責人回應說，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐，後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無推出具體時間表。報道又提到，抖音近期也加強配送服務履約能力，於2022年12月，達達集團、順豐同城（9699）及閃送相繼宣佈與抖音生活服務達成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案，而抖音北京本地頁面，提供外賣到家業務的商家已經開始提供商家自配業務。



若抖音進軍外賣服務成事，美團將成直接競爭對手，故拖累美團股價受壓，美團一度跌約9.4%，低見148.3元，創逾2個月低位，收市仍跌6.48%，報152.3元。



雖然美團外賣業務面臨抖音入局競爭，但仍獲大行看好前景。花旗發表報告稱，預計美團去年第四季業績或略優於市場預期。花旗表示，隨着中國走出疫情影響，以及商業活動恢復速度較預期快，認為美團2023年首季以及2023年、2024年營收和利潤增長加快，將美團目標價由202元上調至229元，維持「買入」評級。

花旗國信仍籲買美團



國信則對美團業務收入長期增長保持樂觀，認為實體到店酒旅等高毛利業務，配合降本增效戰略，有望改善公司盈利，即使抖音虎視眈眈，但美團核心競爭力穩固，予美團目標價210.8元，評級「買入」。