AI機械人首秀「甩轆」 Google母企市值蒸發千億

Google新推出的人工智能（AI）聊天機械人Bard「出師不利」，在宣傳短片中「答錯問題」，公司活動亦未令人耳目一新，令市場擔心產品不及競爭對手微軟，拖累Google母公司Alphabet周三股價急挫逾7%，市值單日蒸發逾千億美元。



據路透社報道，Google早前在社交平台發佈AI聊天機械人Bard宣傳短片，片中有人詢問Bard：「我可以告訴我9歲的孩子關於韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST）的哪些新發現？」



Bard回答指，「該望遠鏡曾拍攝到太陽系外行星的第一張照片」。但根據美國太空總署資料，太陽系外行星第一張照片是由歐洲南方天文台的「甚大望遠鏡」於2004年所拍，即Bard的答案有誤。



Google聲明中表示，Bard回應「凸顯嚴格測試過程的重要性」。該公司稱，會把外部反饋與自己的內部測試結合起來，以確保Bard回應「在質量、安全和真實訊息的基礎上達到高標準」。



另外，內地官媒發表評論文章指，近日ChatGPT帶來的AI投資熱潮已燃遍全球，AIGC（人工智能技術生成內容）成為2023年首個熱門話題，提醒投資者在概念股股價狂飆下，切莫盲目「上頭」跟風，拖累昨日多隻在港上市的AIGC概念股回吐。



文章指，ChatGPT的快速反應能力和高超對話水平，讓大家看到AI應用的無限潛力。但從投融資角度來看，對於超出一般人認知範疇的新科技、新趨勢，更應梳理好興奮的情緒並理性冷靜看待。

官媒籲勿盲跟風炒作



部份在港上市的AI概念股回吐，百度（9888）挫3.7%，收報151.6元，為唯一下跌科指成份股，亦為表現最差藍籌股；周三急升4成的知乎（2390）回吐9.9%，收報29.25元；美圖（1357）瀉5.7%，報2.63元。