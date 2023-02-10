傳中東最大銀行再提收購渣打

彭博引述消息人士報道，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank）再度考慮出價300至350億美元（約2340億至2730億港元）收購渣打（2888），刺激渣打於英國股價曾飆12%。此前FAB曾考慮收購渣打但隨後擱置，渣打集團於回應媒體查詢時指，該公司對收購猜測不予置評。



據知情人士稱，FAB考慮以全現金方式收購，該交易以「Silver-Foxtrot」作為代號，該行正在等待英國的收購規則要求冷靜期結束，任何交易會根據市場情況及渣打股價表現而定。



目前阿布扎比第一銀行市值約430億美元，渣打市值則約240億美元。

英市股價曾飆12%



知情人士表示，FAB不僅繼續尋求購得渣打銀行股權，而且還在考慮從這間英國銀行收購某些資產，或組建合資企業以幫助擴張。



消息傳出後，渣打於英國股價一度急升12%，高見772便士（約73.84港元），較香港收市價升13%。