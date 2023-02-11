美擬設限累科網急挫 恒指插433點

美股隔晚齊收跌，港股昨日隨外圍低開83點，其後內地1月通脹回升，加上外電消息指美國擬限制美企在中國投資高科技產業，科網股急跌累市，恒指跌幅擴大，一度低見21157點，跌467點。最終恒指以近全日低位收市，收報21190點，跌433點。大市成交1197億元。科指跌209點，收報4362點；國指收報7126點，跌187點。



以一周計，恒指累跌470點，連跌兩周；科指累跌272點；國指累跌261點；股份方面，美團（3690）與碧桂園服務（6098）分別累跌14.3%及13.2%，為本周表現最差藍籌股前兩位。

百度瀉7%成最差藍籌



《紐約時報》引述消息人士稱，美國擬推行新規定，以限制美國企業向中國發展先進技術提供資金，消息觸發科網股下挫。萬國數據（9698）瀉11%，收報23.05元，為表現最差科指成份股；百度（9888）再回吐7.4%，收報140.4元，為表現最差藍籌股；阿里巴巴（9988）下滑3.3%，收報104.1元；京東（9618）插6.3%，收報210.4元；騰訊（700）跌3%，收報383.4元；美團（3690）挫3.5%，收報148.1元。



小米（1810）創始人雷軍日前表示，小米造車的目標是爭取15至20年內進入世界前五，2024年出車，小米股價仍下滑3.2%，收報13.08元。



中金發表報告指，消費前置、疫情感染及農曆新年假期影響1月汽車產銷，但特斯拉降價背景下，仍然看好新車周期相對強勁、品牌力有一定積澱的自主品牌及新勢力。但電動車股仍插水。小鵬（9868）插7.9%，收報37.1元；蔚來（9866）挫6.6%，收報80.45元；理想汽車（2015）瀉7.6%，收報94.95元；零跑（9863）挫5.4%，收報26.5元；再遭股神巴菲特減持的比亞迪（1211）跌3.5%，收報240.6元。

分析料21000點有支持



光銀國際董事總經理林樵基表示，港股周五下跌除受美國擬限制美企投資中國科企，市場憂慮中美關係惡化消息拖累外，可能還由於內地官方呼籲盲目跟風炒作有危險，ChatGPT 炒作熱潮下降。他續指，港股近期累計升幅大，中美關係消息後市可能有炒作，加上短期內暫無特別指標的經濟數據出爐，恒指21000點料有支持。