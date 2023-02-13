中美關係膠着 美加息存隱憂 港股短線21000點上落

中美關係膠着，拜登政府傳限制美企向華提供資金發展高端科技。加上美國10年期債息攀升至突破3.7厘水平，疊加最新就業數據強勁，令市場再度憂慮聯儲局加大加息幅度，美股三大指數上周五走勢不一，其中納指跌0.61%。受外圍市場影響，港股短線或仍然承壓，分析預料港股短期於21000點上落。



美股三大指數上周五走勢不一，其中杜指及標普500指數，分別升0.5%及0.22%；納指則跌0.61%，受外圍市場影響，港股短線或仍然承壓，恒指夜期跌171點，收報21061點，低水129點。港股ADR比例指數報21033點，跌156點。

領展復牌恐跌一成



領展（823）上周五宣佈3成折讓，5供1世紀大供股，光大證券國際證券策略師伍禮賢指，料領展周一面臨調整壓力，股價或下降一成，但未至於跌至供股價44.2元，分析指，領展收息穩定、業務穩健，基本面問題不大，相信當股價明顯下跌時，會有資金追入，跌到55至56元附近機會較大。領展2022半年績顯示，其收益及物業收入淨額按年增逾4%，至60.42億及45.87億元。他補充，接下來未必會引發REITs供股潮。



香港股票分析師協會副主席郭思治預計，領展股價今日或跌至60元以下，由於恒指走勢反覆，即使跌穿60元關，亦不會跌太多。若作為中線部署又不介意供股，可考慮買入；若擔憂大市反覆則不用急於買入。



拜登政府傳限制美企向華提供資金發展高端科技，科網股上周五全線捱沽，香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，科網股短期或繼續承壓，若傳聞屬實，則意味着「股票都不能買」。同時審計問題懸而未決，歐美基金擔憂有關中資股因制裁而被禁止交易甚至退市，暫時不敢投資。



談及今周港股走勢，椽盛資本投資總監曾永堅提醒，鑑於美國就業及整體通脹情況未達到預期，有機會聯邦基金利率到5.1厘或以上才停止加息，恒指短線內仍面臨調整壓力，或反覆下試21000點，若跌破該關口，則可能到20400才有支持位。