富融針對港人需要 提供跨境金融服務

Fusion Bank（富融銀行）去年12月剛滿2周年。Fusion Bank副行政總裁兼執行董事岑志豪講述業務策略時指出，首1、2年集中打穩基礎，現階段將會提速推出更多產品，並針對港人向內及向外的金融服務需要，逐步提供不同的跨境金融服務。



談到在港經營虛銀的成敗，岑志豪說，「（虛銀）都幾難失敗，是否成功則是另一件事」，因本港有健全的監管制度配合。他相信只要虛銀的服務可為客戶帶來價值，便有生存空間。



首2年Fusion Bank主要提供存貸、轉帳及匯款這類基本服務，他指，因該行冀先打好基礎，讓各方面都穩紮穩打，現時來到這個階段，該行將會提速推較具特色的服務，並預告今年計劃將推出5、6隻產品，其中匯款服務覆蓋的幣種將由現時3隻（港元、人民幣及美元）擴大至包含日圓在內的G7貨幣。他透露正研推扣帳卡可在日本便利店提取現金服務，往後並可伸延至韓國，甚至內地人經香港到日本都能使用這服務。



他又透露，該行將於2、3月推出投資理財服務，頭炮以基金為主。他認為要從對手中分別出來，基金產品需有主題，例如「儲1年錢去3個禮拜日本的基金」，又或「買支水就有2毫子儲入基金」，吸引客戶進場，繼而養成一種習慣，相信這需由教育做起，讓客戶習慣將部份資金配置到基金上。

料今年淨利息收入將穩增



同時，該行計劃今季另推聯動WeChat Pay HK的易借服務。他指，服務特色是隨借隨還不罰息，若客戶到國內消費又有資金需要，可在錢包先借貸，回港後再清還。



岑志豪看好Fusion Bank背靠騰訊（700）優勢帶來的跨境金融業務空間，指出香港人的特性不是向內、便是向外，即往國內及海外走，也因此衍生跨境金融需要，為該行帶來業務機遇。而跨境支付亦是其中一例，如港人到日本外遊，現可透過與WeChat Pay HK綁定的Fusion Bank戶口在當地便利店等商戶購物消費；又或港人到深圳，也能以此支付模式直接消費，相信這跨境支付模式可逐步擴展至更多亞洲國家，成為該行的收入來源。



上客量方面，他未有透露數字，只言大部份都是活躍客戶，而存款量保持平穩。去年截至11月，貸存比率為30%；料今年貸款量會較好，期望貸存比率可提升至逾50%。



去年該行上半年蝕近2.55億元。他指，隨著下半年淨利息收入爆升，已帶動去年首11個月此項收入由負轉正，預期今年淨利息收入將穩步增長，該行2024年可望達致收支平衡。